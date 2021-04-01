Как укрепить здоровье на месяц вперед

Хороший результат даст утренняя пробежка и контрастный душ. Фото: pixabay.com

1 апреля работайте над совершенствованием имиджа. Купите новую косметику. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Напомнят о себе болезни почек и мочегонных путей, - говорит астролог. - Оставайтесь трезвыми. Посещайте тренажерный зал. Откажитесь от спиртного. Не допускайте случайных половых контактов. Напомнят о себе болезни сердца. Будет беспокоить одышка. Не затягивайте с визитом к кардиологу. Чтобы укрепить здоровье на месяц вперед, начните закаляться. Хороший результат даст утренняя пробежка и контрастный душ. В сауну идти не торопитесь. Перегрев навредит".

Овен

Увеличивайте время пребывания на свежем воздухе. Не провоцируйте появления застойных явлений в легких. Дышите полной грудью.

Телец

Хорошее время для проведения профилактики болезней органов зрения. Позаботьтесь о полноценном освещении на рабочем месте. Не перегружайте глаза.

Близнецы

Отложите поход к мануальному терапевту. Остерегайтесь падения на спину. Есть риск смещения позвонков.

Рак

Обостряется обоняние. Вы будете плохо переносить резкие запахи вокруг себя. Избегайте пассивного курения. Может разболеться голова.

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Лев

Один из самых аварийно опасных дней. Следите на дорогах. Обходите уличные драки. Есть опасность получить черепно-мозговые травмы.

Дева

Не находитесь слишком долго в горячей ванной. Перегреваться вам нельзя. Женщинам следует избегать развития мастопатии.

Весы

Колебания атмосферного давления и изменения погоды проявятся. Ослабленный болезнью организм трудно будет поддерживать в надлежащем тонусе.

Скорпион

Снижается эффективность действия лекарственных препаратов. Не увеличивайте дозировку. Сделайте небольшой перерыв в курсе лечения.

Стрелец

Может беспокоить онемение в конечностях. Понижается чувствительность поверхности кожи. Полезными будут массаж и контрастный душ. Начните утро с интенсивной гимнастики.

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Козерог

Средства для быстрого похудения могут навредить вашему здоровью. Ищите естественные способы поддержания хорошей формы.

Водолей

Будут беспокоить приступы головной и зубной боли. Имейте при себе соответствующие лекарства. Удаление зубов лучше отложить.

Рыбы

Соблюдение умеренности в еде хорошо повлияет на работу желудочно-кишечной системы. Организм будет нуждаться в очистке и восстановление.

Астролог удивила прогнозом на 1 апреля. Почему этот день особенный?