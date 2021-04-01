Как укрепить здоровье на месяц вперед

1 апреля работайте над совершенствованием имиджа. Купите новую косметику. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Напомнят о себе болезни почек и мочегонных путей, - говорит астролог. - Оставайтесь трезвыми. Посещайте тренажерный зал. Откажитесь от спиртного. Не допускайте случайных половых контактов. Напомнят о себе болезни сердца. Будет беспокоить одышка. Не затягивайте с визитом к кардиологу. Чтобы укрепить здоровье на месяц вперед, начните закаляться. Хороший результат даст утренняя пробежка и контрастный душ. В сауну идти не торопитесь. Перегрев навредит".
Овен
Увеличивайте время пребывания на свежем воздухе. Не провоцируйте появления застойных явлений в легких. Дышите полной грудью.
Телец
Хорошее время для проведения профилактики болезней органов зрения. Позаботьтесь о полноценном освещении на рабочем месте. Не перегружайте глаза.
Близнецы
Отложите поход к мануальному терапевту. Остерегайтесь падения на спину. Есть риск смещения позвонков.
Рак
Обостряется обоняние. Вы будете плохо переносить резкие запахи вокруг себя. Избегайте пассивного курения. Может разболеться голова.
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Лев
Один из самых аварийно опасных дней. Следите на дорогах. Обходите уличные драки. Есть опасность получить черепно-мозговые травмы.
Дева
Не находитесь слишком долго в горячей ванной. Перегреваться вам нельзя. Женщинам следует избегать развития мастопатии.
Весы
Колебания атмосферного давления и изменения погоды проявятся. Ослабленный болезнью организм трудно будет поддерживать в надлежащем тонусе.
Скорпион
Снижается эффективность действия лекарственных препаратов. Не увеличивайте дозировку. Сделайте небольшой перерыв в курсе лечения.
Стрелец
Может беспокоить онемение в конечностях. Понижается чувствительность поверхности кожи. Полезными будут массаж и контрастный душ. Начните утро с интенсивной гимнастики.
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Козерог
Средства для быстрого похудения могут навредить вашему здоровью. Ищите естественные способы поддержания хорошей формы.
Водолей
Будут беспокоить приступы головной и зубной боли. Имейте при себе соответствующие лекарства. Удаление зубов лучше отложить.
Рыбы
Соблюдение умеренности в еде хорошо повлияет на работу желудочно-кишечной системы. Организм будет нуждаться в очистке и восстановление.
Астролог удивила прогнозом на 1 апреля. Почему этот день особенный?
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