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пятница, 31 мая 2019 20:24

Как Украине преодолеть экономическую отсталость

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Как Украине преодолеть экономическую отсталость
Игорь Бураковский: должны осознать, что эффективное государство - "государство нашей мечты" - не может быть дешевым по определению. Фото: Тарас Подолян

Наша экономика нуждается в масштабной модернизации для того, чтобы Украина преодолела историческую отсталость от развитых стран.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"Источник модернизации: инвестиции, новые технологии и производственно-коммерческие связи. Модернизация для меня - это также переход к устойчивому развитию: мы должны передать нашим детям лучший мир, чем мы получили от своих родителей.

Для этого сегодня общество и политики должны четко понять, что именно может и как именно должно действовать государство как институт в кратко-, средне- и долгосрочном плане. Например, ни одно правительство не может сделать своего гражданина счастливым. Оно только создает для этого условия", - объясняет эксперт.

По его словам, мы должны понимать, где проходит граница ответственности бизнеса и в чем она сегодня состоит.

"Это уже вопрос в том числе государственной помощи и регулирования производственно-коммерческой деятельности. Ну и наконец важно понять, где и как бизнес и государство должны сотрудничать. Здесь сразу на ум приходят научные исследования, продвижение национальных экономических интересов за рубежом, подготовка кадров", - рассказывает Игорь Бураковский.

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Он подчеркивает, что проблема с рабочей силой является одной из наиболее острых сегодня.

"Мы потеряли часть трудового потенциала из-за аннексии Крыма и войну на Донбассе. К этому добавляется трудовая миграция и проблемы с качеством образования. Мы пока практически ничего не делаем для привлечения рабочей силы из других стран - имею в виду активную миграционную политику.

И еще одно. Мы все должны осознать, что эффективное государство - "государство нашей мечты" - не может быть дешевым по определению. За такое ​​государство общество должно платить адекватную цену", - добавляет экономист.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.

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