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пятница, 11 сентября 2020 15:46

Как украинцы относятся к ограничениям карантина в школах

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Как украинцы относятся к ограничениям карантина в школах
Половина респондентов считают оптимальными карантинные правила для школ. Фото: Pixabay

40% украинцев отрицательно относятся к карантинным мерам в школах из-за пандемии.

Положительно ограничения оценивают 30%, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным исследования, 22% относятся к ограничениям нейтрально. Относительно больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам, среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.

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Половина респондентов считают оптимальными карантинные правила для школ, которые введены с сентября. Зато четверть опрошенных считают их слишком жесткими, 11% - слишком мягкими. Относительно больше тех, кто считает меры жесткими, среди лиц, имеющих детей дошкольного возраста.

Обязательное ношение масок учащимися в перерывах в школе поддерживают 49% респондентов, против такой инициативы 45% опрошенных (в основном это люди, которые имеют детей дошкольного и школьного возраста).

Опрос проводился 1-5 сентября методом личного формализованного интервью (face-to-face) 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

За 2 недели с начала обучения Covid-19 заболели около 130 педагогов и 168 учеников. В самоизоляции находятся более 5,5 тыс. учителей и 115 классов. Педагоги учатся совмещать очное и дистанционное обучение, а директора - организовывать безопасные условия работы, сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий.

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