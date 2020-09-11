Количество инфицированных Covid-19 в школах резко возросло - МОН

Учителя стараются совмещать очное и дистанционное обучение, а директора организуют безопасные условия работы. Фото: pixabay.com

За 2 недели с начала обучения на Covid-19 заболело около 130 педагогов и 168 учеников. На самоизоляции находятся более 5,5 тыс. учителей и 115 классов.

Педагоги учатся совмещать очное и дистанционное обучение, а директора организовывать безопасные условия работы, сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий в Facebook.

"Самая большая боль директоров заключается в том, что некого ставить на замену. Почти за 2 недели обучения заболеваемость учителей и учащихся резко увеличилась. Среди моих знакомых, которые связаны с образованием, есть много таких, кто перенес коронавирус в сложной форме", - написала Мандзий.

Она отметила, что ситуация сейчас сложная для всех, а потому посоветовала относиться к ней с пониманием.

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Согласно эпидемиологическим исследованиям в Украине отправили в изоляцию более 100 классов. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.