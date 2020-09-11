Количество инфицированных Covid-19 в школах резко возросло - МОН

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 585
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 540
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1467
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1107
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 504
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
3
3
3
11
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
&quot;Неизолированные&quot; - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Видео
Все видео
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2313
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 675
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9999
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 225
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 306
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
пятница, 11 сентября 2020 10:44

Количество инфицированных Covid-19 в школах резко возросло - МОН

  Комментировать
Количество инфицированных Covid-19 в школах резко возросло - МОН
Учителя стараются совмещать очное и дистанционное обучение, а директора организуют безопасные условия работы. Фото: pixabay.com

За 2 недели с начала обучения на Covid-19 заболело около 130 педагогов и 168 учеников. На самоизоляции находятся более 5,5 тыс. учителей и 115 классов.

Педагоги учатся совмещать очное и дистанционное обучение, а директора организовывать безопасные условия работы, сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий в Facebook.

"Самая большая боль директоров заключается в том, что некого ставить на замену. Почти за 2 недели обучения заболеваемость учителей и учащихся резко увеличилась. Среди моих знакомых, которые связаны с образованием, есть много таких, кто перенес коронавирус в сложной форме", - написала Мандзий.

Она отметила, что ситуация сейчас сложная для всех, а потому посоветовала относиться к ней с пониманием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда будут каникулы в школе - рекомендации МОН

Согласно эпидемиологическим исследованиям в Украине отправили в изоляцию более 100 классов. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество инфицированных Covid-19 в школах резко возросло - МОН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 19629
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 16290
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 6381
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова зупа в учебнике
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова зупа в учебнике Просмотров: 5274
Ветеран застрелился в прямом эфире
Ветеран застрелился в прямом эфире Просмотров: 4888
Общество
Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду
Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду Просмотров: 81
В Украине впервые Covid-19 заболели более 3 тыс. человек за сутки
В Украине впервые Covid-19 заболели более 3 тыс. человек за сутки Просмотров: 477
Нацполиция закрыла дело против Портнова
Нацполиция закрыла дело против Портнова Просмотров: 198
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
4
 Просмотров: 1917
Гороскоп на 11 сентября: чего нельзя делать в этот день
Гороскоп на 11 сентября: чего нельзя делать в этот день
 Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
5
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
4
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 53142
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua