Как украинцы оценили праздничные мероприятия ко Дню Независимости - опрос

44% украинцев положительно оценили военный парад ко Дню Независимости.

Мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 сентября. Выступление президента Владимира Зеленского на параде – 36%, а праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве – 29%.

Автор: ratinggroup.ua

"Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости опрошенные лучше всего оценили военный парад в столице", - говорится в сообщении.

Среди респондентов, которые видели эти мероприятия, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины".

Автор: ratinggroup.ua

Социологи опросили 2,5 тыс. респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

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В Киеве в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 100 тыс. человек. Во время массовых мероприятий в столице зафиксировали лишь несколько нарушений общественного порядка. На них правоохранители оперативно отреагировали. Во время парада над Киевом пролетели боевые самолеты и вертолеты, по Крещатику проехали колонны военной техники. Продемонстрировали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.