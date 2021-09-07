Как украинцы оценили праздничные мероприятия ко Дню Независимости - опрос

44% украинцев положительно оценили военный парад ко Дню Независимости.
Мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 сентября. Выступление президента Владимира Зеленского на параде – 36%, а праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве – 29%.
"Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости опрошенные лучше всего оценили военный парад в столице", - говорится в сообщении.
Среди респондентов, которые видели эти мероприятия, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины".
Социологи опросили 2,5 тыс. респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.
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В Киеве в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 100 тыс. человек. Во время массовых мероприятий в столице зафиксировали лишь несколько нарушений общественного порядка. На них правоохранители оперативно отреагировали.
Во время парада над Киевом пролетели боевые самолеты и вертолеты, по Крещатику проехали колонны военной техники. Продемонстрировали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
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