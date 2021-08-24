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вторник, 24 августа 2021 18:52

Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
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Gazeta.ua подготовила фоторепортаж с парада ко Дню Независимости в Киеве
Фото: Сергей Старостенко
В параде приняли участие колонны различных родов войск, органов внутренних дел, курсанты военных учебных заведений
В параде приняли участие более 5 тыс. украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ

Gazeta.ua подготовила фоторепортаж с парада ко Дню Независимости в Киеве.

В нем приняли участие колонны различных родов войск, органов внутренних дел, курсанты военных учебных заведений.

Над Киевом пролетели боевые самолеты и вертолеты, по Крещатику проехали колонны военной техники. Продемонстрировали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

В параде приняли участие подразделения США, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии.

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П риняли участие более 5 тис. украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ.

В центре Киева продолжается Марш защитников Украины. Около 50 тыс. человек шагают по улице Крещатик, передает корреспондент Gazeta.ua. Первыми идут семьи героев Небесной сотни и семьи погибших участников войны. За ними - коробки с семьями пленных и пропавших атовцев и инвалиды войны. На Марш приехала община Крыма, а также ветераны войны с российским агрессором, медики и капелланы, активисты и волонтеры. В общем сформировали 63 "коробки".

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Дата
24
августа

Украина стала независимой

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