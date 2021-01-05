Как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского

Большинство украинцев смотрели новогоднее поздравление Владимира Зеленского. Фото:скриншот

Меньше половины украинцев положительно оценили новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".

43% украинцев из тех, кто смотрел новогоднее поздравление, оценили его положительно. 21% респондентов - отрицательно.

70% опрошенных смотрели поздравления Зеленского.

Больше всего не понравилось поздравление жителям Востока, старшим опрошенным, избирателям партий Шария, ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Свобода".

35% респондентов оценили его нейтрально.

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Опрос проводился со 2 по 4 января 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опросили 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования не более чем 2%.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 41% украинцев, не доверяют 54%.