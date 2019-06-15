Как уберечься от теплового удара

Несколько советов, как предотвратить тепловой удар. Фото: Коломыя Сегодня

Многие сейчас страдают от запредельно высокой температуры, которую принесло с собой лето.

Показатели на столбиках термометров в Украине даже не думают ползти вниз. Следовательно, об улучшении самочувствия метеозависимых людей и людей, которые тяжело переносят духоту и жару нечего и думать.

Чтобы максимально уберечь себя и родных от возможного теплового или солнечного удара, следует разобраться, чем они отличаются, каковы их симптомы и как правильно оказывать первую медицинскую помощь.

Тепловой удар - состояние, возникающее внезапно и обусловлено расстройствами терморегуляции организма при длительном воздействии на него высокой температуры воздуха.

Основными симптомами теплового удара являются:

• высокая температура тела;

• жажда;

• тошнота;

• головная боль;

• отсутствие потоотделения, кожа становится горячей и сухой на ощупь;

• покраснение;

• учащенное дыхание и сердцебиение;

• дезориентация;

• возможны судороги, галлюцинации, потеря сознания.

Солнечный удар является разновидностью теплового удара, возникающего вследствие локального перегрева головы под прямыми солнечными лучами.

Симтомы солнечного удара аналогичные симптомам теплового удара, но чуть менее ярко выражены.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах идентичны:

1. Вызвать скорую помощь.

2. Изолировать человека от воздействия тепловых факторов - перенести в тень.

3. Обеспечить свободное поступление кислорода в организм: расстегнуть воротник или всю рубашку полностью, девушкам - бюстгальтер, который сжимает грудную клетку.

4. Охладить человека: приложить бутылку с холодной водой к шее, подмышкам, окутать влажным холодным полотенцем.

5. Если человек потерял сознание - привести его в чувство, используя нашатырный спирт, а в тяжелых случаях - делая искусственное дыхание.

6. Дать выпить валерианы и воды.

Но, конечно, лучше не допускать таких неприятных последствий.

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Чтобы уберечься от теплового удара, следует всегда выполнять несколько правил:

- не выходить на улицу в самое жаркое время суток - с 11:00 до 16:00;

- обязательно носить головной убор;

- не надевать синтетическую, сжимающую одежду, носить лучше светлую свободную одежду из натуральных тканей;

- пить много воды.

Если же вам не нравится простая вода, которая так необходима нашему организму в жару, то можно приготовить 5 оригинальных лимонадов на лето.