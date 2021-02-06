Как спасают брошенных тигрят и львенка

На Запорожье в центре реабилитации хищников спасают львенка и тигрят. Фото: ukrinform.ua

В Центре реабилитации диких животных, что в Васильевке Запорожской области, львица и тигрица отказались от новорожденных детей.

Хищников выхаживают владельцы центра - Елена и Александр Пылышенко. Они уже имеют личный опыт выращивания детей хищников. Таких кошек лучше кормить сухим собачьим молоком. Купили проверенную смесь. Об этом сообщает Укринформ.

Двое тигрят появились на свет 11 января, львенок - через неделю - 17 января.

"Тигрица родила двух мальчиков и буквально сразу было понятно, что заботиться о них она не собирается, материнский инстинкт не проснулся. Вслед за тигрицей пополнение произошло в семье львов. Родителями стали Тор и Моргана. Вот только роды были неудачными: один малыш умер сразу, а второй - родился очень слабым", - рассказал Александр Пылышенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали редких новорожденных тигрят

Два года назад с тигрицей был аналогичный случай. Новорожденного малыша нашли в сене. Тогда выкормить его помогла собака Добби. У нее как раз были щенки и она выкормила тигренка.

По традиции семья Пылышенко объявила конкурс на лучшие имена для новорожденных. Первым имя получил львенок. Назвали его Нео, что в переводе с африканского наречия - "Подарок". Для тигрят прислали более 400 вариантов имен. Как назвали полосатых кошек, супруги обещают рассказать чуть позже.

В зоопарке немецкого города Штрьоен такса усыновила двухнедельное тигренка. От малыша отказалась мать-тигрица. В первые дни после рождения малыша отдали его отцу, тигру по кличке Монстр. Однако через несколько дней тот попал под служебную машину зоопарка.