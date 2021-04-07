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среда, 07 апреля 2021 12:11

Как собирать березовый сок - инструкция

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Как собирать березовый сок - инструкция
Собирать сок из дерева можно не более 10 лет подряд. Фото: pinterest.com

Березовый сок начинают добывать с первым весенним потеплением. Обычно, в середине марта и в начале апреля, когда среднесуточная температура достигает 5-6°. Процесс завершается, когда листья на деревьях распускается.

Именно в этот период растения используют отложенные питательные вещества для роста и восстановления органов, соцветий и плодов.

Эти вещества система водоснабжения березы под силой корневого давления вместе с грунтовой водой транспортирует вверх - трубки из мертвых клеток под названием ксилемы. Жидкость собирают любители березового сока.

Вот несколько советов для сбора березового сока:

1. Выберите березу: взрослое дерево - более 30 лет (диаметр ствола 30 см), для удобства - немного наклонено.

2. Отмерьте 1,5 метра от земли (на этой высоте сок вкуснее). Сделайте отверстие с северной стороны глубиной 2-3 см специальным сверлом или ножом в направлении снизу вверх. Так березовый сок будет свободно стекать вниз.

3. В отверстие вставьте жестяной "носик", которым будет стекать сок, и направьте его в стеклянную банку или ведро под деревом.

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4. После завершения сбора надо снять "носик" и закрыть отверстие специальной пробкой, чтобы жидкость больше не вытекала. Чтобы рана на дереве быстрее зажила, замажьте ее садовым варом.

За 1 день с большой березы можно взять не более 3 л сока. Собирать сок из дерева можно не более 10 лет подряд.

Законодательство Украины регулирует сбор березового сока. Для этого необходимо получить разрешение в региональных органах.

В состав березового сока входит много важных микроэлементов, таких как кальций, железо, глюкоза, дубильные вещества и органические кислоты. Весной это вещество помогает справиться с авитаминозом, укрепить иммунитет. Сок полезен для кожи и волос. Он благоприятно влияет на работу органов пищеварения, желчного пузыря, печени.

Добыча этой жидкости вредит дереву, ведь человек забирает все питательные вещества растения, которые она долго копила. Не следует делать много отверстий, достаточно одного. Повреждения ствола открывает ворота бактериальным, вирусным и грибным инфекциям. В исследовании берез на Аляске обнаружили возбудителя инфекций в каждом втором отверстии, из которого точили сок.

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