Как снять усталость и побороть бессонницу - советы астролога поражают

Хорошо проветривайте спальню перед сном. Фото: pixabay.com

19 мая ухудшается обмен веществ. Есть склонность к отложение солей. Чтобы не прогрессировал остеохондроз, больше двигайтесь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Может появиться конъюнктивит, - говорит астролог. - Во время отдыха на море не стоит проводить много времени на солнце. Загар может навредить. Будьте осторожны во время купания в водоемах. Не отплывает далеко от берега. Хорошо проветривайте спальню перед сном. Снять усталость и побороть бессонницу поможет массаж стоп. Не стоит начинать лечение. Поставить правильный диагноз не удастся, один будет меняться на другой. Берегите поясницу. Головная боль может возникать из-за остеохондроза".

Овен

Ослабленный организм будет плохо противостоять внешней инфекции. Избегайте контакта с больными вирусными заболеваниями. Не пейте холодных напитков.

Телец

Находитесь больше времени на свежем воздухе. Дышите медленно полной грудью. Чаще расправляйте грудную клетку.

Близнецы

Мелкие капиллярные сосуды становятся более ломкими. Усиливается кровоточивость десен. Возможны носовые кровотечения. Дозируйте физические нагрузки.

Рак

Будет происходить загустения крови. Будьте осторожны при вводе внутривенных инъекций. Предупреждайте возможное тромбирование сосудов.

Лев

Ухудшается обмен веществ. Подумайте о рациональном режиме питания. Готовьте пищу из свежих продуктов. Откажитесь от консервов.

Дева

Хорошее время для начала лечения импотенции. Проведите соответствующие обследования. Не допускайте случайных половых контактов.

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Весы

Старайтесь не работать длительное время стоя. Отдыхайте с поднятыми на подставку ногами. Способствуйте оттоку крови из вен.

Скорпион

Будет много волнения. Позаботьтесь об уравновешенности нервной системы. Примите душ перед сном.

Стрелец

Берегитесь влияния ядовитых веществ на организм. Держитесь подальше от вредных испарений. Не занимайтесь самолечением.

Козерог

Проходить медицинское обследование не следует. Будет наблюдаться переменная клиническая картина. Установлен диагноз может быть ошибочным.

Водолей

Больным гипертонией лучше следить за уровнем артериального давления. Берегитесь приступов стенокардии. Они могут спровоцировать предынфарктное состояние.

Рыбы

Возможно резкое ухудшение остроты зрения. Не стоит подбирать очки в этот день. Делать операции на глазах опасно.

19 мая не бойтесь осуждения и критики. Делайте так, как подсказывает сердце.