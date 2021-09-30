Как сделать октябрь лучшим месяцем в году - астролог

Подготовьте планы на октябрь. Подумайте, чего хотели бы достичь. Фото: pixabay.com

30 сентября меньше нервничайте и с оптимизмом смотрите в будущее. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Плохо будет работать кишечник, - говорит астролог. - Не игнорируйте сыпь на коже и появление ячменя. Откажитесь от экзотических фруктов. Они спровоцируют аллергию. Остерегайтесь травм глаз. Воздержитесь от глазных капель. Перенесите лазерную операцию. Будет давать сбои сердечно-сосудистая система. Берегите пожилых родственников от лишнего волнения. Хорошо высыпайтесь. Не смотрите перед сном боевиков. Лучше послушайте приятную музыку. Подготовьте планы на октябрь. Подумайте, чего хотели бы достичь. Этот месяц станет лучшим в году, если не будете распылять внимание на мелочи".

Овен

Ослабляются физические силы. Учитывайте это во время тренировок. Не употребляйте тонизирующих препаратов. Естественно наступил период отдыха.

Телец

Четко спланируйте день. Это позволит меньше беспокоиться. Избегайте стрессов. Примите перед сном расслабляющую ванну. Ранее ложитесь спать.

Близнецы

Не доводите себя до истощения диетами и физическими упражнениями. Вам необходимо полноценное питание. Не провоцируйте развития гастрита или язвы желудка.

Рак

После напряженного рабочего дня могут появиться отеки на ногах. Вечером стимулируйте отток крови из вен. Отдыхайте, подняв ноги на стул.

Лев

Не занимайтесь самолечением. Новые препараты вызовут аллергические реакции. В случае ухудшения самочувствия посоветуйтесь с врачом.

Дева

Душная атмосфера будет плохо влиять на ваше самочувствие. Хорошо проветривайте рабочее помещение. Избегайте пассивного курения.

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Весы

Защищайте глаза от яркого освещения. Не начинайте новый курс лечения органов зрения. Оно не даст желаемого эффекта.

Скорпион

Поддержки потребует нервная система. Посвятите больше времени водным процедурам. Полезными будут восточные методики оздоровления.

Стрелец

Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Откорректируйте соответственно дневной рацион питания. Отдавайте предпочтение домашней кухне.

Козерог

Возможно повторное обострение болезней почек. Не провоцируйте его. Откажитесь от копченых и пересоленных блюд. Не употребляйте алкоголя.

Водолей

Принимайте контрастный душ. Вы будете чувствовать бодрость в течение дня.

Рыбы

Берегите кожу от повреждения. Она будет слишком уязвимой. Ранения будут плохо заживать. Избегайте инфицирования травмированной поверхности.

Астролог сообщила, кого по-настоящему осчастливит конец сентября.