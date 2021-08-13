Как пятница 13-е скажется на нашем самочувствии

Знайте меру во всем. Не перегружайте себя лишней работой или слишком калорийной пищей. Фото: pixabay.com

13 августа участятся случаи пищевых отравлений и ротавирусы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Избегайте травм спины, - говорит астролог. - Не поднимайте тяжелого. Есть опасность смещения позвонков. Посещать мануального терапевта не стоит. Пятница 13-е скажется на нашем самочувствии. Будем реагировать на изменение погодных условий. Могут беспокоить приступы головной боли. Обеспечьте себе полноценный отдых. Знайте меру во всем. Не перегружайте себя лишней работой или слишком калорийной пищей. Многие гуляйте пешком".

Овен

Не допускайте нервного истощения. Может появиться дрожь в руках. Резко снизится работоспособность.

Телец

Спазмы желчегонных протоков могут вызвать ухудшение самочувствия. Будьте осторожны во время приема желчегонных препаратов.

Близнецы

Избегайте отложения солей в суставах. Начните лечение остеохондроза. Не стоит проводить физиотерапевтические процедуры.

Рак

Снижается уровень гемоглобина в крови. Ваше тело будет чувствовать кислородное голодание. Откажитесь от черного чая. Пейте гранатовый сок.

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Лев

Держите ноги в тепле. Старайтесь меньше контактировать с инфекционными больными. Ваш организм беззащитен.

Дева

Хронический ринит может снова обостриться. Насморк будет мешать дышать свободно. Не допускайте развития гайморита. Лечитесь.

Весы

Не делайте абортов. Это опасно. Сохраните существующую беременность. Так вы сохраните и собственное здоровье.

Скорпион

Стабилизируется состояние больных. Наметятся сдвиги к лучшему в течении болезни. Стоит посмотреть список назначенных препаратов.

Стрелец

Отложите поход в парикмахерскую. Не следует красить волосы. Они нуждаются в подпитке. Пользуйтесь восстанавливающими бальзамами.

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Козерог

Печень будет работать с перебоями. Хуже начнет очищаться кровь. Принимайте только крайне необходимые лекарства. Откажитесь от алкоголя.

Водолей

При обследовании репродуктивных органов могут быть выявлены новые проблемы. Не спешите с началом лечения. Чуть позже обследуйтесь еще раз.

Рыбы

Головная боль будет вызывать посторонние шумы во время работы. Обеспечьте себе комфортную атмосферу на рабочем месте.

Астролог рассказала, что предвещают звезды на этой неделе.