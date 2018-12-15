Митрополитов Московского патриархата было только два. Фото: УНИАН

Архиепископ Дрогобычский УПЦ (КП) Яков рассказал, как проходило голосование на Объединительном соборе.

В первом туре голосовали все присутствующие священнослужители, независимо от сана, передает "Главком".

"Во втором туре митрополит Епифаний победил Симеона с преимуществом в примерно 20 голосов", - отметил Яков.

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Митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

"Украинская православная церковь пока будет руководствоваться проектом устава Константинополя", - уточнил архиепископ Дрогобычский.

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной Украинской православной церкви. Предстоятелем стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний.