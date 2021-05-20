Как поздравить именинников 26 мая - подборка красивых стихов

26 мая именинники Александр, Георгий, Ирина и Макар. Фото: unsplash.com

26 мая День Ангела празднуют Александр, Георгий, Ирина и Макар.

Gazeta.ua сделала для вас подборку красивых поздравлений в стихах для сегодняшних именинников.

Также объясним, откуда происходят и что означают их имена.

Мужское имя Александр в происходит от древнегреческого Александрос и в переводе означает "защитник людей". Это одно из самых распространенных имен в мире.

Поздравление для Александра

Тому, чье имя значит "защищать",

Здоровья крепкого хочу я пожелать,

Пусть, Александр, тебе всегда хватает сил,

Чтоб ты пришел, увидел, победил!

Удача в жизни пусть не подведет,

Богатство будет и любовь придет,

Живи всегда хозяином судьбы

И не сдавайся без борьбы!





Мужское имя Георгий происходит из древней Греции от Георгиос, что буквально означает "земледелец". К слову, от этого же корня происходят имена Юрий и Егор. Нередко імя Георгий ассоциируют со святым Георгием Победоносцем.

Поздравление для Георгия

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Такие красавцы не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Желаю в работе брать новые старты,

Пусть будет по жизни легко идти.





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Женское имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены, и дословно означает "мир", "покой", "морская тишина".

Поздравление для Ирины

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира -

Все эти слова о тебе, наша Ира!

С Днем Ангела, Ира, поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!





Мужское имя Макар также древнегреческое происхождения и в переводе означает "блаженный, счастливый". Эпитетом Макариос древние греки наделяли верховного бога Зевса.

Поздравление для Макара

"Макариус" - счастливый, значит.

То свойство Зевса, не иначе.

Ведь громовержца так не звали,

А лишь характеризовали.

Широкой будет пусть дорога,

Пусть в жизни ощутимо много

Добра и света приключится,

Ведь счастье в имени таится.





26 мая - день памяти святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Александра Римского, святого Павсикакия, епископа Синадского, преподобного Евфимия Иверского, мученицы Гликерии и тюремного сторожа Лаодикия. В этот же день отмечают перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского.