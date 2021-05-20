Как поздравить именинников 26 мая - подборка красивых стихов

26 мая День Ангела празднуют Александр, Георгий, Ирина и Макар.
Gazeta.ua сделала для вас подборку красивых поздравлений в стихах для сегодняшних именинников.
Также объясним, откуда происходят и что означают их имена.
Мужское имя Александр в происходит от древнегреческого Александрос и в переводе означает "защитник людей". Это одно из самых распространенных имен в мире.
Поздравление для Александра
Тому, чье имя значит "защищать",
Здоровья крепкого хочу я пожелать,
Пусть, Александр, тебе всегда хватает сил,
Чтоб ты пришел, увидел, победил!
Удача в жизни пусть не подведет,
Богатство будет и любовь придет,
Живи всегда хозяином судьбы
И не сдавайся без борьбы!
Мужское имя Георгий происходит из древней Греции от Георгиос, что буквально означает "земледелец". К слову, от этого же корня происходят имена Юрий и Егор. Нередко імя Георгий ассоциируют со святым Георгием Победоносцем.
Поздравление для Георгия
Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Такие красавцы не знают покоя.
И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Желаю в работе брать новые старты,
Пусть будет по жизни легко идти.
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Женское имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены, и дословно означает "мир", "покой", "морская тишина".
Поздравление для Ирины
Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира -
Все эти слова о тебе, наша Ира!
С Днем Ангела, Ира, поздравляем
И женского счастья, здоровья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
Мужское имя Макар также древнегреческое происхождения и в переводе означает "блаженный, счастливый". Эпитетом Макариос древние греки наделяли верховного бога Зевса.
Поздравление для Макара
"Макариус" - счастливый, значит.
То свойство Зевса, не иначе.
Ведь громовержца так не звали,
А лишь характеризовали.
Широкой будет пусть дорога,
Пусть в жизни ощутимо много
Добра и света приключится,
Ведь счастье в имени таится.
26 мая - день памяти святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Александра Римского, святого Павсикакия, епископа Синадского, преподобного Евфимия Иверского, мученицы Гликерии и тюремного сторожа Лаодикия.
В этот же день отмечают перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского.
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