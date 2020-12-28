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понедельник, 28 декабря 2020 16:46

Как повлияет на Украину контроль РФ над Беларусью

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Как повлияет на Украину контроль РФ над Беларусью
Войска России находятся не только на Донбассе и в Крыму, но и в Беларуси и в Приднестровье. Фото: pinterest.com

Украина окажется под серьезной угрозой, если Россия получит контроль над Беларусью.

Для борьбы против агрессивной политики Владимира Путина страны Запада должны перестать сомневаться, предотвращать агрессивное поведение и быть более решительными.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik, передает УНН.

"Если Россия получит полный контроль над Беларусью, это станет серьезной угрозой для Украины. Половина нашей страны окажется в военном окружении России", - отметил министр.

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По его словам, войска РФ находятся не только на Донбассе и в Крыму, но и в Беларуси и в Приднестровье.

"Другая проблема - что будет, если Россия захватит ключевые отрасли белорусской экономики, а именно оборонную промышленность. Украина поддерживает интенсивные торговые отношения с Беларусью, а также тесно сотрудничает с соседней страной в сфере безопасности и обороны. Если Москва получит полный контроль над этими отраслями, мы будем вынуждены искать другие варианты", - объяснил Кулеба.

Встречу в "нормандском формате" в отношении Донбасса планируют провести уже в январе. Ранее ее перенесли по инициативе России.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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