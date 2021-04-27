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вторник, 27 апреля 2021 09:13

Как полицейские находят детей, которые заблудились в большом городе: 4 истории, которые могли закончиться трагедией

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Сколько раз вы замечали по телевизору, в интернет-пространстве грустный взгляд детских глаз, смотрящий на вас с объявлений под оглавлением "разыскивается"? Порой от таких болезненных вещей взгляд будто сам ускользает, не желая сталкиваться со столь неприятными реалиями. К счастью, в большинстве случаев все успешно заканчивается намного раньше, чем фото ребенка попадет в подобные объявления. Хотя цифры довольно внушительные. В прошлом году в Украине потерялось почти 15 тысяч детей. Однако, безусловно, радует уровень успешного розыска маленьких украинцев - этот показатель в Украине один из самых высоких в мире и превышает отметку в 90%. Так, в 2020 году полицейские разыскали практически всех исчезнувших детей - 14 659. Большинство из них самостоятельно покидали дома по недоразумению с родными. В то же время в прошлом году полицией зарегистрировано почти 3400 преступлений, совершенных относительно детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд…

Как ищут самых маленьких, расскажем на примере последних случаев.

Киев. Проспект Романа Шухевича. Звонок в 102 от неравнодушной женщины. Она обратила внимание на маленькую девочку, которая уже долгое время одна стояла на остановке и выглядела напуганной. Как оказалось, она пошла гулять, села не в тот троллейбус и уехала в незнакомый район Киева. Она общалась со своей мамой по телефону, но боялась ей признаться, что произошло. Чтобы не расстраивать маму, девочка говорила, что все еще гуляет возле дома. Чем могла бы закончиться эта история – трудно представить. Поэтому патрульные сами позвонили женщине и рассказали, что на самом деле ее дочка находится далеко от дома. Вскоре маленькая путешественница была доставлена домой, пообещав быть внимательной на улице и всегда говорить правду своей маме.

  В 2020 году полицейские разыскали практически всех пропавших детей - 14 659
В 2020 году полицейские разыскали практически всех пропавших детей - 14 659

В основном, речь идет о вполне безобидных ситуациях – заигрался и потерялся, однако случаются и "скандальные" инциденты. Следующая история более драматичная. Она про 12-летнего мальчика, который поссорился с родителями, ушел из дома и заблудился. Уже глубокой ночью его увидел таксист, который ехал по Набережном шоссе. Он и сообщил полицейским о маленьком путешественнике, который гуляет по городу в совсем не детское время. Правоохранители не только отвезли ребенка домой, но и провели с его родителями профилактическую беседу и сообщили о случившемся инспекторам ювенальной превенции. К сожалению, дети очень часто уходят из дома из-за напряженных отношений с родителями. Поэтому очень важно, чтобы такие семьи были в поле зрения соответствующих служб. И полицейские всегда заботятся о том, чтобы ставить их в известность, предотвращая подобные случаи в дальнейшем. Увы, очень часто родители забывают "в пылу страстей" или попросту не осознают, каким шоком и ужасом может быть для ребенка ссоры между родителями, разговор на повышенных тонах, скандалы. В частности, иногда речь идёт о достаточно сложных ситуациях в неблагополучных семьях, количество которых в Украине большое. Порой это касается семей, где кто-то из родителей пьет. Такие семьи особенности нуждаются в наблюдении и соответствующей реакции со стороны служб, а дети – в помощи и поддержке. В основной группе риска в данном случае дети подросткового возраста. Они уязвимы, поскольку не способны объективно оценить риски своих действий.

Николаев. Звонок в 102. Пропал ребенок. Мать и сестра обыскали все возле дома, чтобы найти его, но это не дало никаких результатов. На помощь приехали полицейские, которые после тщательного поиска нашли мальчика. Он играл на одной из детских площадок вдали от дома, и даже не знал, что все это время его кто-то искал.

  В 2020 году полицейские разыскали практически всех пропавших детей - 14 659
В 2020 году полицейские разыскали практически всех пропавших детей - 14 659

Харьков. Снова пропажа. На этот раз это 3-летняя девочка, которая вместе со своей мамой гуляли в парке. Однако переключение внимание мамы всего на несколько секунд хватило для того, чтобы выпустить дочку из поля зрения. Многолюдность и большая территория парка усугубили ситуацию – найти девочку самостоятельно было невозможно. На помощь приехали патрульные, которые прочесали буквально каждый метр парковой территории. К счастью, ребенок нашелся.

  В 2020 году полицейские разыскали практически всех пропавших детей - 14 659
В 2020 году полицейские разыскали практически всех пропавших детей - 14 659

Конечно, подобных историй намного больше, все они разные… Одна из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями. Порой бывают случаи, когда дети, пытаясь продемонстрировать свою самостоятельность, уходят из дома. Однако нельзя также исключать случаи исчезновение ребенка против его воли в результате насильственных действий. Как бы там ни было, выход – своевременное обращение в органы. Все ситуации объединяет одно – успех в поиске напрямую зависел от своевременного обращения людей в правоохранительные органы. Ведь в поиске детей очень важны именно первые часы. А в этом ключе правоохранительная система демонстрирует надежный результат. Рост показателей розыска за последние 7 лет значительно вырос - службе удалось достичь максимальных результатов в этом вопросе. При министре МВД Арсене Авакове правоохранительная система стабилизировала работу и вышла на качественно новый уровень работы, о чем, в частности, свидетельствуют успехи в розыске детей.

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