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воскресенье, 18 апреля 2021 10:15

Как питаться, чтобы чувствовать себя здоровым

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Как питаться, чтобы чувствовать себя здоровым
Кишечник потребует очистки. Полезным будет переход на раздельное питание. Фото: pixabay.com

18 апреля не стоит начинать лечение органов зрения. Лучше провести дополнительное обследование. Возможные ошибки в диагностике заболевания. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Вы будете тяжело переносить шумную атмосферу, - говорит астрологиня. - Организуйте себе для работы уютное помещение. Тогда усталость не обессилит вас в конце дня. По возможности меньше времени проводите за рулем. Замедляется реакция нервной системы на внешние раздражители. Повышается риск аварий на дорогах. Не перегружайте желудок. Кишечник потребует очистки. Полезным будет переход на раздельное питание. Хотите чувствовать себя здоровыми, налегайте на редис, шпинат и молодую капусту. Жареное мясо замените рыбой, приготовленной на пару. Пейте березовый сок".

Овен

Ускоряется процесс отложения солей в тканях организма. Ведите активный образ жизни. Ешьте несоленый вареный рис. Пейте много чистой воды.

Телец

Могут возникать проблемы с памятью. Трудно будет оставаться собранными. Ваш мозг будет страдать от кислородного голодания. Активизируйте мозговое кровоснабжение.

Близнецы

Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого перепада температур разных блюд. Займитесь профилактикой кариеса.

Рак

Не начинайте новый курс лечения фармпрепаратами. Сильнее будут проявляться побочные эффекты. Печень начнет медленно очищать кровь.

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Лев

Берите с собой на вылазку запас питьевой воды. Не пейте воду из открытых источников. Вы можете спровоцировать желудочные расстройства.

Дева

Вы плохо будете переносить смену климата. Далекое путешествие не доставит удовольствия. Отдохните дома.

Весы

Погоняйте песок в мочевом пузыре и почках. Попейте чай из целебных трав. Не делайте этого, если есть камни в почках. Их движение приведет к ухудшению самочувствия.

Скорпион

Будьте осторожны с острыми предметами. Следите за рулем. Есть опасность травмирования.

Стрелец

Будет наблюдаться нарушения сна. Не изменяйте привычный режим дня. Отводите достаточно времени для восстановления сил.

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Козерог

Большого количества разнообразных блюд ваш желудок не выдержит. Последствия щедрого угощения могут быть неприятными. Воздерживайтесь.

Водолей

Будет беспокоить ощущение песка в глазах. Может снизиться острота зрения. Не проводите свободное время перед телевизором. Перед сном сделайте компресс на веки.

Рыбы

Ваше тело потребует дополнительного тепла. Не допускайте переохлаждения. Больше двигайтесь. Пейте безалкогольные горячие напитки.

Астрологиня рассказала, чем порадуют лучшие выходные весны.

Автор: Gazeta.ua
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