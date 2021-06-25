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суббота, 26 июня 2021 03:00

Как оригинально поздравить именинников 26 июня
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26 июня День Ангела отмечает Антонина и Анна. Не забудьте поздравить именинников с праздником.

Именины приравнивают ко второму дню рождения. В этот день люди должны быть благодарны своему ангелу-хранителю, рассказал Gazeta.ua Лаврентий Ян Жезицький.

"Именинники благодарят за жизнь, за Божью благодать, за семью и род. Лучше всего это прийти и помолиться в храме Божьем".

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Имя Анна - это первое имя, которое появилось в библейском писании. Своими корнями оно уходит в древнееврейские цивилизации. Именно поэтому значение имени Анна в переводе с иврита звучит как "помилована Богом". В мужском варианте оно звучит как Ханан.

При жизни Анну ведет Господь, потому что она невероятно везучая. У нее получается все, что она захочет, а мечты каким-то невероятным образом выполняются. Она умеет видеть счастье в мелочах, и каждый день для нее - радость.

Имя Антонина имеет древнерусские корни, поэтому считается православным. Но сегодня имя достаточно популярное у греков и католиков. Вероятно происхождения имени Антонина связано с древнеримской династией Антония. Это фамилия, которая есть в имени Антонина, образованное от слова "Анта". В переводе с древнего греческого языка это означает: "противостоит", "смело ввязывается в битву", "достойная награда", "отважная соперница".

Ученые предполагают, что имя Антонина - это производная форма от мужского Антонин. Но упомянутое имя имеет еще более старые корни, связывающие его с Антоном или Антонием. Исследователи происхождения имени Антонина допускают тот факт, что это патроним или, другими словами, форма отчества. Что могло означать, что Антонина - дочь человека по имени Антоний.

Поздравление с Днем Ангела

С именинами тебя, Антонина,

Будь всегда желанна и любима,

Пускай богатством будут для тебя года,

Пусть новости хорошие радуют тебя.

Пускай удача перед тобою двери открывает,

Пусть печали тебя не замечают,

Пусть на работе будет все отлично,

Пусть будет чудным все в жизни личной.

***

День Анны — святое торжество,

Праздник блаженства, радости и света,

Дар Божий для рождения Дитя,

Святой Марии Нового Завета.

Тебе желаю, Анна, в глубине

Почувствовать святое озарение.

Пусть твою душу в этот светлый день

Наполнит радость, счастье, вдохновение.

И пусть твой верный Ангел Хранитель

От тебя никогда не отступит,

А душевная тревога

Мирным светлым дням уступит.

Фото: ridna.com.ua

26 июня можно отправляться на сборы земляники - раньше в такое время она уже созревала. В народе праздник называли Гречишниця, поскольку принято сеять гречку. Эта культура считалась очень капризной, а потому старались придерживаться сроков посева. Сеять надо в пыльную, сухую или песчаную землю при ясной и солнечной погоде.

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