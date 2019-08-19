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вторник, 20 августа 2019 05:28

Как определить сколько лет не входит в стаж работы

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Как определить сколько лет не входит в стаж работы
Для выхода на пенсию может не хватить всего нескольких лет

Если лицо определенный период ухаживала за недееспособным, это может учитываться в стаж.

Для того, чтобы причислить уход за недееспособным человеком в стаж, необходимо взять заключение из медицинского учреждения.

Верховный Суд сообщает, что в стаж работы засчитываются периоды надзора не по любым пенсионером, а лишь при требуют такого надзора.

Состояние здоровья является тем критерием, по которому определенных лиц относят к категории, при уходе за которыми засчитывается в стаж работы, рассказывает from-ua.com.

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Неподтвержденной статуса лица с инвалидностью I группы, статуса ребенка с особыми потребностями или статуса пенсионера, который по медицинскому заключению требует постороннего ухода, исключает возможность зачисления периода ухода за ними в стаж работы.

При отсутствии необходимого минимального страхового стажа лицу не может быть назначена пенсия со снижением пенсионного возраста.

Начиная с 1 января 2019 на пенсию в 60 лет смогут выйти только те украинцы, которые имеют не менее полных 26 лет стажа.

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