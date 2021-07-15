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четверг, 15 июля 2021 22:10

Как называли детей в этом году - самые популярные и экзотические имена

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Как называли детей в этом году - самые популярные и экзотические имена
В Министерстве юстиции назвали самые популярные имена за первое полугодие 2021-го. Фото: pexels.com

В Министерстве юстиции Украины рассказали, как украинцы называли новорожденных детей в первом полугодии 2021 года.

Для девочек самыми популярными именами были Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина.

Для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Также в министерстве назвали экзотические имена, которые давали детям.

Для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

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Для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

В Украине введут неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний у новорожденных. В стратегии развития человеческого капитала, утвержденный президентом этого месяца, особный раздел посвятили здоровому детству. Особое внимание будет уделяться смертности младенцев, качеству медицинской помощи от рождения, а также с периода беременности матери.

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