Как назвать ребенка 10 мая - кто сегодня празднует День Ангела

Язычники распяли Симеона на кресте. Фото: pixabay.com

Христиане 10 мая почитают святого Симеона. Он был одним из 70 апостолов и проповедовал учение Спасителя.

День ангела сегодня празднуют Семен, Анастасия, Иван и Георгий.

Семен с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Семены часто бывают одаренные и талантливые. Они трудолюбивы и целеустремленны. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, умелым хозяином и верным другом.

Анастасия означает "возвращение к жизни". Это мечтательные фантазерки, которые боятся не оправдать чьи-то ожидания. Их можно обмануть и обидеть, ведь они беззащитны перед злыми и хитрыми людьми. Анастасия быстро входит в доверие и легко вступает в контакт с людьми. Она может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом.

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С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос" - "земледелец". Это хорошие собеседники и верные друзья, которые могут хранить секреты. Они дружелюбны и быстро забывают обиды. В них складывается счастливая супружеская жизнь. Однако Георгий не прощает лжи.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.