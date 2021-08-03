Как маски в Instagram заставляют ложиться под нож - шокирующая статистика

Фильтры негативно влияют на самооценку. Фото: pixabay.com

Пользователи социальных сетей активно используют фильтры - маски с эффектами - для обработки фото перед публикацией.

Они могут сделать губы более пухлыми, глаза большими, скулы острыми, а кожу чистой и сияющей. Иногда лицо на фото кардинально отличается от реального. Фильтры красоты - это автоматизированные инструменты для редактирования фотографий, которые используют искусственный интеллект для определения черт лица и их редактирования в соответствии с "идеалом", созданным автором.

Хотя фильтры стали популярны, новый опрос выявил, что они негативно влияют на самооценку трети пользователей социальных сетей. Четверть говорят, что маски исказили их восприятие реальности. Иногда они удивляются, когда видят неотредактированные фотографии, сообщает Daily Mail.

Каждый пятый сказал, что теперь больше не публикует фотографии без использования инструментов редактирования, которые избавляют от морщин, пятен и растяжек. 37% заявили, что считают более привлекательным лицо с фильтром, а не настоящее.

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"С начала пандемии практикующие врачи и хирурги косметической индустрии заметили всплеск спроса пациентов на лечение. В большинстве случаев это люди, которые раньше никогда не интересовались пластикой", - сказал косметический хирург Оливье Амар.

Исследование, проведенное благотворительной организацией Girlguiding в прошлом году, показало, что половина девочек от 11 до 16 лет регулярно используют приложения или фильтры, чтобы выглядеть лучше на фото.

"Пластические хирурги говорят, что дети, а теперь и многие взрослые, приносят свои отфильтрованные фотографии. Просят, чтобы их лица сделали похожими на лицо на фотографии. Помните, что каждую секунду, которую мы тратим на нереалистичные и почти невозможные стандарты красоты, это секунды, которые мы не тратим на развитие нашего ума, счастья, карьеры и жизни", - сказала актриса и модель Джамила Джамиль подписчикам.

Девочкам не стоит навязывать свое мнение. Также не нужно их постоянно критиковать, в частности по поводу внешности и недостатков фигуры. Такое отношение унижает ребенка, а впоследствии - негативно влияет на самооценку.