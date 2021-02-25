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Как легко укладывать ребенка спать - разработали распорядок сна

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Как легко укладывать ребенка спать - разработали распорядок сна
Должна быть комбинация методов, которые надо повторять каждый день. Фото: pixabay.com

Ученые разработали идеальный распорядок сна для детей от 2 до 8 лет.

Они уверяют, что он поможет легче укладывать малышей спать, опубликовали результаты исследования в журнале PLOS One, передает Daily Mail.

Психологи из Манчестерского университета решили дать научное определение "хорошего времени отхода ко сну", оценив различные распорядки и занятия в течение 7 дней.

Авторы говорят, что родители должны набирать больше 50 баллов за различные виды деятельности, чтобы добиться эффективного распорядка на постоянной основе.

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Чистка зубов перед сном - 35 баллов, одинаковое время отхода ко сну каждый день - 20 баллов.

Но может сработать комбинация методов, в том числе чтение книги - 15 баллов, отказ от еды и питья перед сном - 10 баллов, отказ от всех электронных устройств - 10 баллов.

Чистка зубов - один из наиболее важных этапов. Кроме этого, действия должны повторяться каждый день, чтобы эффект был долгосрочный.

Неприятные симптомы, которые появляются перед сном, могут сигнализировать о серьезных болезнях. Например, изжога появляется за повышенной кислотности желудка, провоцирует гастрит.

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Дата
25
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