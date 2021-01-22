Как изменились коронавирусные цифры в областях

За последние сутки в Украине обнаружили 5348 новых больных коронавирусом. Из них детей - 164, медработников - 225.
Всего, по состоянию на утро 22 января, имеем 1 182 969 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 662 летальных. 163 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 928 969 пациентов, из них за последние сутки - 14 239, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 507, Днепропетровской - 414, Львовской - 370, Запорожской - 350 и Киевской - 313 - областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 507 случаев;
Винницкая область - 162 случая;
Волынская область - 135 случаев;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 266 случаев;
Житомирская область - 152 случая;
Закарпатская область - 142 случая;
Запорожская область - 350 случаев;
Ивано-Франковская область - 226 случаев;
Киевская область - 313 случаев;
Кировоградская область - 28 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 370 случаев;
Николаевская область - 275 случаев;
Одесская область - 287 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 160 случаев;
Сумская область - 123 случая;
Тернопольская область - 113 случаев;
Харьковская область - 300 случаев;
Херсонская область - 81 случай;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черкасская область - 195 случаев;
Черновицкая область - 217 случаев;
Черниговская область - 139 случаев.
В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.
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