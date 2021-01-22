Как изменились коронавирусные цифры в областях

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: Reuters

За последние сутки в Украине обнаружили 5348 новых больных коронавирусом. Из них детей - 164, медработников - 225.

Всего, по состоянию на утро 22 января, имеем 1 182 969 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 662 летальных. 163 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 928 969 пациентов, из них за последние сутки - 14 239, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 507, Днепропетровской - 414, Львовской - 370, Запорожской - 350 и Киевской - 313 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 507 случаев;

Винницкая область - 162 случая;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 266 случаев;

Житомирская область - 152 случая;

Закарпатская область - 142 случая;

Запорожская область - 350 случаев;

Ивано-Франковская область - 226 случаев;

Киевская область - 313 случаев;

Кировоградская область - 28 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 370 случаев;

Николаевская область - 275 случаев;

Одесская область - 287 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 160 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 113 случаев;

Харьковская область - 300 случаев;

Херсонская область - 81 случай;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черкасская область - 195 случаев;

Черновицкая область - 217 случаев;

Черниговская область - 139 случаев.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.