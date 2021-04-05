Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,7 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 10 179 новых больных коронавирусом. Из них детей - 431, медработников - 152.

В общем коронавирус подхватили 1 755 888 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 5 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 34 587 пациентов, из них 254 за последние сутки.

Выздоровели 1 352 139 пациентов, за последние сутки - 4946.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 458 случаев / 130 прививок;

Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;

Волынская область - 241 случай / 20 прививок;

Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;

Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;

Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;

Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;

Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;

Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;

Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;

Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;

Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;

Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;

Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;

Ровенская область - 252 случая / 50 прививок;

Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;

Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;

Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;

Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;

Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;

Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;

Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.

Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.