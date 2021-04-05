Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 10 179 новых больных коронавирусом. Из них детей - 431, медработников - 152.
В общем коронавирус подхватили 1 755 888 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 5 апреля сообщает Минздрав.
Умерли 34 587 пациентов, из них 254 за последние сутки.
Выздоровели 1 352 139 пациентов, за последние сутки - 4946.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 458 случаев / 130 прививок;
Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;
Волынская область - 241 случай / 20 прививок;
Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;
Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;
Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;
Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;
Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;
Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;
Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;
Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;
Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;
Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;
Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;
Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;
Ровенская область - 252 случая / 50 прививок;
Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;
Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;
Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;
Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;
Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;
Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;
Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.
Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.
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