Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 7892 новых больных коронавирусом. Из них детей - 413, медработников - 161.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 554 256 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 22 марта сообщает Минздрав.
Умерли 30 098 пациентов, из них 157 за последние сутки. Выздоровели - 1 260 842, за последние сутки - 2993.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской - 937, Одесской - 745, Житомирской - 580, Киевской - 557 и Винницкой - 513 - областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 349 случаев;
Винницкая область - 513 случаев;
Волынская область - 186 случаев;
Днепропетровская область - 455 случаев;
Донецкая область - 210 случаев;
Житомирская область - 580 случаев;
Закарпатская - 289 случаев;
Запорожская область - 189 случаев;
Ивано-Франковская область - 241 случай;
Киевская область - 557 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 937 случаев;
Николаевская область - 301 случай;
Одесская область - 745 случаев;
Полтавская область - 130 случаев;
Ровенская область - 125 случаев;
Сумская область - 289 случаев;
Тернопольская область - 276 случаев;
Харьковская область - 456 случаев;
Херсонская область - 86 случаев;
Хмельницкая область - 198 случаев;
Черкасская область - 247 случаев;
Черновицкая область - 384 случая;
Черниговская область - 129 случаев.
Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.
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