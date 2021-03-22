Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,5 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7892 новых больных коронавирусом. Из них детей - 413, медработников - 161.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 554 256 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 22 марта сообщает Минздрав.

Умерли 30 098 пациентов, из них 157 за последние сутки. Выздоровели - 1 260 842, за последние сутки - 2993.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской - 937, Одесской - 745, Житомирской - 580, Киевской - 557 и Винницкой - 513 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 349 случаев;

Винницкая область - 513 случаев;

Волынская область - 186 случаев;

Днепропетровская область - 455 случаев;

Донецкая область - 210 случаев;

Житомирская область - 580 случаев;

Закарпатская - 289 случаев;

Запорожская область - 189 случаев;

Ивано-Франковская область - 241 случай;

Киевская область - 557 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 937 случаев;

Николаевская область - 301 случай;

Одесская область - 745 случаев;

Полтавская область - 130 случаев;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 289 случаев;

Тернопольская область - 276 случаев;

Харьковская область - 456 случаев;

Херсонская область - 86 случаев;

Хмельницкая область - 198 случаев;

Черкасская область - 247 случаев;

Черновицкая область - 384 случая;

Черниговская область - 129 случаев.

Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.