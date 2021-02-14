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воскресенье, 14 февраля 2021 09:35

Как изменилась ситуация с коронавируса за последние сутки

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Как изменилась ситуация с коронавируса за последние сутки
Фото: pexels.com

За последние сутки в Украине обнаружили 3 094 новых больных коронавирус. Из них детей - 183, медработников - 72. Госпитализировали 1 917 людей.

По состоянию на утро 14 февраля, имеем 1 271 143 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 330 летальных. 45 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 114 301 пациентов, из них за последние сутки - 2 002, сообщает Минздрав.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Чернивецкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

м. Киев - 82 случая;
Винницкая область - 125 случаев;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 220 случаев;
Закарпатская область - 207 случаев;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 483 случая;
Киевская область - 184 случая;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 22 случая;
Львовская область - 164 случая;
Николаевская область - 121 случай;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 34 случая;
Ровенская область - 33 случая;
Сумская область - 87 случаев;
Тернопольская область - 126 случаев;
Харьковская область - 93 случая;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 80 случаев;
Черновицкая область - 272 случая;
Черниговская область - 71 случай.

Встреча лидеров государств Большой семерки пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции. Ее основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, распространенное в субботу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

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14
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