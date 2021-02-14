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воскресенье, 14 февраля 2021 05:27

Саммит G7 по коронавирусу: назвали дату проведения

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Саммит G7 по коронавирусу: назвали дату проведения
Встреча лидеров государств Группы семи состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года. Фото из открытых источников

Встреча лидеров государств Большой семерки пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции. Ее основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, распространенное в субботу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Встреча лидеров государств Группы семи состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года.

Как говорится в сообщении, Джонсон "воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям". По мнению Джонсона, таким образом можно будет положить конец "националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус".

"Последние 12 месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии", - уверены в Великобритании.

Королева Елизавета примет нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки" в июне.

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Дата
14
февраля

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