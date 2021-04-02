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пятница, 02 апреля 2021 15:44

Как изменение погоды скажется на самочувствии

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Как изменение погоды скажется на самочувствии
Следите за давлением и работой сердца. Может беспокоить задишка. Фото: pixabay.com

2 апреля будут надоедать сонливость и головная боль. Метеозависимые почувствуют слабость и боль в глазах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Могут напомнить о себе боль в ухе или зубе, - говорит астролог. - Организм становится слишком чувствительным к погодным условиям. Откажитесь от новых диет. Следите за давлением и работой сердца. Может беспокоить задышка. Не налегайте на тонизирующие напитки. Ухудшается обмен веществ. Будет ворчать живот и беспокоить тошнота. В выходные самочувствие улучшится".

Овен

Стимулируйте выведение из организма токсинов и шлаков. Промывайте почки. Меньше ешьте в течение дня.

Телец

Резко снижается работоспособность. Не проводите весь день в кресле и на диване. Лучше заняться аэробикой или плаванием.

Близнецы

Увеличится количество больных на инфаркты и инсульты. Вы относитесь к группе риска. Контролируйте показатели артериального давления.

Рак

Обходите агрессивно настроенных животных на улице. Не провоцируйте их нападение. Осторожно обращайтесь с домашними любимцами.

Лев

Будет беспокоить бессонница. Прогуляйтесь свежим воздухом перед сном. Не работайте допоздна. Вместо просмотра последних новостей послушайте приятную музыку.

Дева

Снижается эластичность тканей организма. Неудачное растяжение связок может привести к их разрыву. Хорошо разогревайте тело перед тренировкой.

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Весы

Будет беспокоить изжога. Меняется кислотность желудочного сока. Откорректируйте соответствующим образом дневной рацион.

Скорпион

Не желательно делать аборты в этот день. Трудно будет остановить кровотечение. Возможны и дальнейшие осложнения.

Стрелец

Не провоцируйте повышение кровяного давления. Откажитесь от алкоголя. Ваши сосуды могут не выдержать очередного стресса.

Козерог

Снижается перистальтика кишечника. Перейдите на облегченное питание. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам.

Водолей

В этот день не следует делать проколов различных частей тела и татуировки. Осторожно обращайтесь с острыми предметами. Заживать будет долго.

Рыбы

Слизистая глаза будет слишком чувствительной. Не следует подбирать контактные линзы. Избегайте попадания в глаза химических веществ.

2 апреля ждите на приятные неожиданности. Количество ваших поклонников увеличится. Не давайте поводов для ревности мужьям или женам.

Автор: Gazeta.ua
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