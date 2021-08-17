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вторник, 17 августа 2021 12:00

Как исправить ошибку или изменить данные в Covid-сертификате

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Как исправить ошибку или изменить данные в Covid-сертификате
Также можно попросить оцифровать запись в центре вакцинации. Фото: facebook.com/Алексей Выскуб

Внести информацию о Covid-прививке или изменить ее в документах может врач, проводивший иммунизацию.

Сейчас в Украине действует бумажное международное свидетельство об иммунизации, сообщает пресс-центр НСЗУ. Вскоре в обращение введут и цифровые сертификаты.

"Чтобы проверить, внесли ли данные о вакцинации, необходимо обратиться к семейному врачу. Он имеет право просматривать ведомости о прививках в электронной системе здравоохранения. На основе этих сведений врач, с которым вакцинированный заключал декларацию, выписывает международное свидетельство", - говорится в сообщении.

Если данные о вакцинации отсутствуют, неполные или неправильно внесены, можно попросить оцифровать запись о прививке в том вакцинальном центре, где его сделали. С собой необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать, если запись о Covid-вакцинации не внесли в систему

За последние сутки в Украине выявили 890 новых больных коронавирусом. Из них детей – 81, медработников – 10. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 267 219 человек. Умерли 53 296 пациентов, из них 27 – за последние сутки. Выздоровели 2 197 508 человек, за последние сутки – 433.

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