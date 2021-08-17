Где больше всего свирепствует коронавирус: свежая статистика

Всего в Украине провели более 11,6 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 890 новых больных коронавирус. Из них детей – 81, медработников – 10.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 267 219 человек. Умерли 53 296 пациентов, из них 27 – за последние сутки. Выздоровели 2 197 508 человек, за последние сутки – 433, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 47 429 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 21 347, ИФА – 7655. Также сделали 18 427 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,6 млн ПЦР-тестов.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 127 случаев;

Винницкая область - 7 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 49 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 12 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 74 случая;

Ивано-Франковская область - 24 случая;

Киевская область - 48 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 68 случаев;

Львовская область - 49 случаев;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 111 случаев;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 21 случай;

Сумская область - 28 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 86 случаев;

Херсонская область - 12 случаев;

Хмельницкая область - 43 случая;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 41 случай.

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Министерство финансов назвало сумму, которую потратили на борьбу с коронавирусом. За семь месяцев 2021 года осуществили расходов на борьбу с Covid-19 в размере 29 млрд грн. Больше всего средств направили на оплату услуг учреждениям здравоохранения и услуг по вакцинации - 11,7 млрд грн.