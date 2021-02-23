Как худеть правильно и быстро - медицинский гороскоп на 23 февраля

23 февраля начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Многим захочется быстро сбросить лишний вес, - говорит астрологиня. - Начинать борьбу с лишним весом желательно осторожно. Не стремитесь за несколько дней заметно изменить свою внешность. Обратитесь к услугам массажиста. Откажитесь от сахара. Худеть стоит правильно. Обратитесь к хорошему диетологу, составьте меню на неделю. Налегайте на овощи и фрукты, кисломолочные продукты и блюда, приготовленные в пароварке".
Овен
Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Могут прогрессировать язвенные процессы. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи.
Телец
Не допускайте длительного контакта рук с холодной водой. Держите ноги в тепле. Не провоцируйте воспалительных процессов в суставах и связках.
Близнецы
Длительное сидение за рабочим столом вызовет боли в области шеи. Обратитесь к услугам массажиста. Боритесь с проявлениями застойных явлений.
Рак
Не перегружайте желудок. Кишечник потребует очистки. Полезным будет переход на раздельное питание.
Лев
Удалять гланды или полипы в этот день опасно. Проводить операции на горле не следует. Пейте теплые напитки в течение дня.
Дева
Есть опасность защемления нервных окончаний. Ухудшится состояние больных радикулитом. Обратитесь к услугам мануального терапевта.
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Весы
Прокалывать уши и наносить на тело татуировки не время. Поврежденные участки кожи будут неэстетично заживать.
Скорпион
Защищайте лицо от воздействия прямых солнечных лучей. Склонна к пигментации кожа может отреагировать на это. Предупреждайте появление темных пятен на лице.
Стрелец
Не стоит начинать лечение органов зрения. Лучше провести дополнительное обследование. Возможные ошибки в диагностике заболевания.
Козерог
Даже небольшие физические нагрузки могут вызвать приступы тахикардии. Следите за пульсом в течение дня. Вовремя идите на отдых.
Водолей
Не допускайте экстремальных для организма перегрузок. Состояние здоровья может резко ухудшиться во второй половине дня.
Рыбы
Обращайтесь осторожно с колючими и режущими предметами. Существует риск получить мелкие бытовые травмы.
Какой будет эта неделя и что принесет он каждому знаку зодиака.
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