Как худеть правильно и быстро - медицинский гороскоп на 23 февраля

Обратитесь к хорошему диетологу, составьте меню на неделю. Фото: pixabay.com

23 февраля начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Многим захочется быстро сбросить лишний вес, - говорит астрологиня. - Начинать борьбу с лишним весом желательно осторожно. Не стремитесь за несколько дней заметно изменить свою внешность. Обратитесь к услугам массажиста. Откажитесь от сахара. Худеть стоит правильно. Обратитесь к хорошему диетологу, составьте меню на неделю. Налегайте на овощи и фрукты, кисломолочные продукты и блюда, приготовленные в пароварке".

Овен

Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Могут прогрессировать язвенные процессы. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи.

Телец

Не допускайте длительного контакта рук с холодной водой. Держите ноги в тепле. Не провоцируйте воспалительных процессов в суставах и связках.

Близнецы

Длительное сидение за рабочим столом вызовет боли в области шеи. Обратитесь к услугам массажиста. Боритесь с проявлениями застойных явлений.

Рак

Не перегружайте желудок. Кишечник потребует очистки. Полезным будет переход на раздельное питание.

Лев

Удалять гланды или полипы в этот день опасно. Проводить операции на горле не следует. Пейте теплые напитки в течение дня.

Дева

Есть опасность защемления нервных окончаний. Ухудшится состояние больных радикулитом. Обратитесь к услугам мануального терапевта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 23 февраля: чем этот день такой особый

Весы

Прокалывать уши и наносить на тело татуировки не время. Поврежденные участки кожи будут неэстетично заживать.

Скорпион

Защищайте лицо от воздействия прямых солнечных лучей. Склонна к пигментации кожа может отреагировать на это. Предупреждайте появление темных пятен на лице.

Стрелец

Не стоит начинать лечение органов зрения. Лучше провести дополнительное обследование. Возможные ошибки в диагностике заболевания.

Козерог

Даже небольшие физические нагрузки могут вызвать приступы тахикардии. Следите за пульсом в течение дня. Вовремя идите на отдых.

Водолей

Не допускайте экстремальных для организма перегрузок. Состояние здоровья может резко ухудшиться во второй половине дня.

Рыбы

Обращайтесь осторожно с колючими и режущими предметами. Существует риск получить мелкие бытовые травмы.

Какой будет эта неделя и что принесет он каждому знаку зодиака.