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пятница, 08 января 2021 13:59

Как "Эпицентр" обходит жесткий карантин - показали фото
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"Эпицентр" продолжает работать
Фото: PalovskyNews
"Эпицентр" продолжает работать
"Эпицентр" продолжает работать
"Эпицентр" продолжает работать

"Эпицентр" работает несмотря на жесткий карантин.

В торговых рядах можно выбрать любой товар. Затем в специальном окне оформить товары как онлайн-заказ, сообщает Telegram канал PalovskyNews.

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"Несмотря на запрет, "Эпицентр" полностью открыт для покупателей. Работники только на входе предупреждают, что товары, которые не внесены в список первой необходимости, нужно будет оформить через онлайн заказ. В итоге все разрешено, вы можете приобрести как обычно - просто заплатив на кассе. Остальные ассортимента можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн-заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками", - говорится в сообщении.

Показали, как в супермаркетах закрывают от покупателей бытовые товары. "Вот так выглядят отдельные отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина", - написал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

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