Как долго погода будет морозить украинцев

В ближайшие дни в Украине прогнозируют сильные морозы. Фото: pixabay.com

С середины января в Украине прогнозируют значительное похолодание. Столбики термометров могут опускаться до -21°С.

Об этом Gazeta.ua рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Резкое изменение погоды почувствуем уже 15-16 января по всей территории страны. Ночью будет 15-18 градусов мороза, в северных районах 20, местами 21 градусов ниже нуля. Днем немного теплее - 10-16 градусов мороза. Такая погода продержится еще 17- 18 января. Местами будет даже холоднее. В частности, в центральных и восточных областях возможно и - 20 градусов. В это время периодически будет идти снег". - прогнозирует Голеня.

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К концу января можно ожидать оттепель. Снег сменится на дождь.

"После 20 числа, начиная с Запада, будетпостепенно теплеть. Днем будем иметь температуру на уровне нуля и выше. Также стоит ждать мокрого снега или дождя", - говорит синоптик.

На Васильев день в Украину придет очередной циклон. 14 января в западных областях страны, местами на севере и в Винницкой области ожидается снег. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -2...7°С, на севере местами до -10°С. Днем предполагается -1...5°С, в южной части около 0°С.