Как будут вакцинировать людей старше 80 лет

Ляшко объяснил, как будут вакцинировать тех, кому больше 80 лет. Фото: Reuters

Украинцев пожилого возраста, которым сложно передвигаться, будут прививать дома.

К людям старше 80 лет будут направлять мобильные бригады. Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, процесс вакцинации будет также зависеть от самого препарата.

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"Сейчас мы используем 10-дозные флаконы. В дальнейшем, если вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована.

Для таких целей ее использовать более рационально, экономно, меньшим есть коэффициент разлива", - рассказал Ляшко.

13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.