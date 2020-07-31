Как будут учиться в университетах с нового учебного года

Шмыгаль настаивает, что решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, или ходить в университет, надо принимать с учетом ситуации с коронавируса в каждом конкретном регионе. Фото: pixabay

Когда и в какой форме начинать обучение в университетах в новом учебном году, учреждения могут решить сами.

Решение надо принимать в соответствии с ситуацией с коронавирусом в каждом регионе, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, которий позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса. Ученый совет учреждения принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

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Шмыгаль настаивает, что решение о том, будут студенты учиться дистанционно или ходить в университет, надо принимать с учетом ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе.

Министерство образования и науки рекомендует вузам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений и в случае благоприятной ситуации начать учебный год по следующему расписанию: для студентов 1-го курса (ОС бакалавр) - в период с 1 по 15 сентября; для студентов старших курсов, начиная со 2-го - с 1 сентября; для студентов ОС магистр 1-го года обучения - в период с 11 по 15 сентября.

Главный санитарный врач Украины утвердил временные рекомендации по организации обучения в учебных заведениях с 1 сентября. Оно будет проходить в традиционной форме, но с определенными ограничениями, написала в Facebook руководитель киевского департамента образования Елена Фиданян.