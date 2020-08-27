Как будут работать школьные столовые в условиях пандемии

Во время работы столовых не рекомендуют применять условия шведского стола. Фото: Pixabay

Рекомендации по работе столовых в школах в условиях пандемии разработало Министерство здравоохранения.

Столовые должны работать в школах, но с другим режимом питания, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, во время работы столовых не рекомендуют применять условия шведского стола, это не может быть использовано во время эпидемии.

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"Необходимо составить соответствующий график, какие классы и когда находятся в столовой. За столом должно находиться не более 4 детей с расстоянием друг от друга не меньше хотя бы одного метра", - сказал Степанов.

Также все работники столовой должны находиться в перчатках и, соответственно, в защитных масках на своем рабочем месте.

После консультаций с международными экспертами и педагогами Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии. Об этом 25 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Согласно новым правилам, в регионах оранжевой зоны педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых - соблюдать социальную дистанцию.