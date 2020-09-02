Как будет проходить учебный год в условиях пандемии

Учебный год 2020: рассказали о нововведениях Фото: ГЛАВКОМ

С 1 сентября начали действовать новые рекомендации Министерства здравоохранения учебным заведениям.

С нового учебного года ученики и учителя будут придерживаться целого ряда нововведений. Отныне вход в учебное заведение разрешается только в масках, а на занятиях средства защиты можно не использовать. Родителей в школы пускать не будут. Ученикам 1-4 классов разрешено передвигаться без масок.

Персоналу будут проводить обязательную термометрию. Недопустима температура - более 37,2 ° C.

Перед занятиями учителя будут опрашивать учеников о самочувствии. В случае выявления симптомов болезни ученика временно изолируют и сообщат его родителей. В случае подтверждения COVID-19 у ребенка, весь класс должен пойти на самоизоляцию.

Обязательными являются дезинфекция рук при входе в заведение и оборудованы уголки с антисептическими средствами. В частности сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры.

Минздрав рекомендует размещать в учебных заведениях плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля.

Среди условий также:

оборудования медпунктов с бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты;

разметка на полу для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам;

проветривания помещений не менее 10 минут после каждого занятия;

очистки и дезинфекции поверхностей - дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. - после проведения занятий в конце рабочего дня.

В школьных столовых запрещено организовывать питание детей по принципу "шведского стола". Между столами должна быть дистанция (не менее 1,5 метра) и не более 4 учеников одновременно.

Установили требования по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. Перевозчик должен обеспечить водителей масками / респираторами и антисептиками для рук. Салон транспорта должен дезинфицироваться в конце рабочей смены. Вход в автотранспорт разрешается только в маске, а количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.

По возможности, занятия рекомендуют организовывать под открытым небом.

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В связи с тем, что Ивано-Франковск попал в "красную" зону заболеваемости, городские власти продолжили летние каникулы для детей до 11 сентября.