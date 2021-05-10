Как американцы и украинцы тренировались в Черном море - видео

Украина и США провели учения в Черном море. ФОТО: dpsu.gov.ua

Два дня продолжались совместные учения Украины и США в Черном море. Участие в них принимали флагман Морской охраны Государственной пограничной службы "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton.

Экипажи отработали действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражения нападения с неба. К учениям привлекался и корабль Военно-морских сил Украины "Старобельск", сообщили в Госпогранслужбе.

Учения проходили под наблюдением кораблей России.

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"Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров - объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации", - констатировали в ГПСУ.

Флагман Морской охраны ГНСУ встретил Hamilton за 100 морских миль от Одессы 8 мая. Рядом с украинским и американским судном плавали российские корабли. Проводили опасные маневры. 10 мая Hamilton зашел в Одессу.