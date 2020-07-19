Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2556
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 846
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 594
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 594
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 450
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4734
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6660
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1116
Фото
Все фото
1
11
7
6
6
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
Видео
Все видео
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла
2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1116
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4896
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 315
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
воскресенье, 19 июля 2020 02:00

Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"

  Комментировать
Кадыров-Зеленскому: &quot;Вам придется ответить передо мной!&quot;
Кадыров требует от Зеленского повторных извинений. Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео "Квартала 95".

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!", написал Кадырова у Телеграм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страницу Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали

"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", добавил глава Чечни.

В июне журналист Дмитрий Гордом опубликовал в Ютуб отрывок из своего интервью с Зеленским 2018 года.

В нем Зеленский извиняется перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с плачущим Кадыровым в шоу "Квартала 95".

Руководитель Чечни опубликовал в Телеграм этот отрывок из интервью двухлетней давности и заявил, что в нем Зеленский пытается уйти от прямых извинений перед ним.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
8
 Просмотров: 8451
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
 1 Просмотров: 6390
Увеличили требования по стажу: когда можно будет выйти на пенсию
Увеличили требования по стажу: когда можно будет выйти на пенсию Просмотров: 5841
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 4707
Российская фигуристка выбросилась из окна
Российская фигуристка выбросилась из окна Просмотров: 4662
Общество
На Буковине от Covid-19 выздоровели почти 100 человек
На Буковине от Covid-19 выздоровели почти 100 человек Просмотров: 36
После двух ужасных ДТП на дороги Одессы выведут наряды полиции
После двух ужасных ДТП на дороги Одессы выведут наряды полиции Просмотров: 351
Пожар в "Токио Стар": совладельца взяли под стражу
Пожар в "Токио Стар": совладельца взяли под стражу Просмотров: 189
Судья Вовк: В отставку не пойду!
Судья Вовк: В отставку не пойду! Просмотров: 1161
Вспышка коронавируса в ровенских детсадах: сообщили новые подробности
Вспышка коронавируса в ровенских детсадах: сообщили новые подробности Просмотров: 648
Больше всего комментируют
3
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
"Голос" переходит в оппозицию к власти
2
Всемирный банк признал Украину самой бедной в Европе
2
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Голосов: 52273
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua