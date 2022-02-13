Кабмин соберется на заседание из-за ситуации с авиакомпаниями - ОП

Заседание начнется в 20.00. Фото: Кабинет Министров Украины / Facebook

Министерство инфраструктуры подготовило ряд проектов правительственных решений из-за ситуации с авиарейсами в Украине.

Кабинет министров соберется сегодня, 13 февраля, в 20:00, чтобы их рассмотреть, сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет", - пишет Тимошенко.

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Мадейры в Киев, приземлился в Кишиневе. Это произошло 12 февраля из-за запрета лизингодателя – резидента Ирландии – влетать в воздушное пространство Украины. Пассажирам самолета пришлось на автобусах добираться из Молдовы в Украину. Между тем, в Министерстве инфраструктуры заявили, что небо Украины останется открытым. SkyUp прекратила продажу билетов на вылет из Украины на 14-16 февраля.