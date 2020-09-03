Кабмин опубликовал постановление о заседании в онлайн-режиме

Онлайн-заседание проводится на базе программно-аппаратного комплекса зала заседаний Кабинета Министров. Фото: Reuters

Правительство опубликовало постановление о внесении изменений в Регламент Кабинета Министров Украины, которае позволяет проводить правительственные заседания в онлайн-режиме.

Соответствующее постановление №782 от 2 сентября размещено на сайте правительства. Согласно постановлению, по решению премьер-министра в заседании Кабинета Министров может принимать участие член Кабинета Министров в режиме видеоконференции.

Во время онлайн-заседание Кабинета Министров:

- Премьер-министр может принять решение о проведении заседания Кабинета Министров в режиме видеоконференции с использованием соответствующего программного обеспечения, в том числе через Интернет;

- онлайн-заседания могут проводиться в неотложных случаях, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидацией их последствий, а также по вопросам, связанным с возникновением угрозы жизни и / или здоровью населения, по неотложным вопросам проведения операции Об соединенных сил и обороноспособности государства, в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и в других случаях по решению премьера;

- онлайн-заседание проводится на базе программно-аппаратного комплекса зала заседаний Кабинета Министров;

- голосование во время онлайн-заседание Кабинета Министров осуществляется путем поднятия руки членом Кабинета Министров на вопрос председательствующего о том, кто "за", "против" или "воздержался".

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Как отмечается, онлайн-заседание отныне могут проводить и правительственные комитеты.

На своем заседании 2 сентября Кабмин должен рассмотреть проект указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Проект документа предусматривает, что одним из пяти лауреатов этой стипендии должен стать Александр Зеленский - отец Владимира Зеленского.