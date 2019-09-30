Кабмин обещает помогать семьям, которые отдают за коммуналку больше 15% доходов

В программе правительства указано, что домохозяйство не должно платить за коммунальные услуги более 15% от своего дохода. ФОТО: vchasnoua.com

Украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов, Кабмин собирается выплачивать финансовую поддержку.

Об этом говорится в программе действий правительства. Ее текст опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства", — указано в документе.

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В правительстве также намерены снизить стоимость энергоресурсов. Сделать это планируют за счет введения на энергетических рынках конкуренции и стимулирования собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.

"Энергетические ресурсы — это рыночный товар. На рынке должно быть много покупателей и продавцов. Ни у кого не должно быть возможности диктовать свои цены. Топливно-энергетический сектор должен четко реагировать на мировые тенденции к снижению стоимости энергетических ресурсов", — обозначено в программе.

Также Кабмин планирует создать стратегический запас энергоресурсов, которого хватит минимум на 2 месяца.

"Мы диверсифицируем источники и маршруты поставок энергетических ресурсов. Повысим уровень защищенности энергетической инфраструктуры, в том числе от кибератак, повысим уровень физической защиты ", — говорится в документе.

Кабинет министров предложил уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен. Данные обнародовали в проекте бюджета на 2020 год.