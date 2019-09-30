Кабмин обещает помогать семьям, которые отдают за коммуналку больше 15% доходов

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3069
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2655
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 873
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6912
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9603
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3303
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3708
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1557
Фото
Все фото
18
9
9
5
11
&quot;Гуляют, танцуют, взрывают петарды&quot; - празднование Рош-га-Шана в разгаре
"Гуляют, танцуют, взрывают петарды" - празднование Рош-га-Шана в разгаре
Местных не волнует, что будет завтра - украинка рассказала, как уехала учить детей в Шри-Ланке
Местных не волнует, что будет завтра - украинка рассказала, как уехала учить детей в Шри-Ланке
Еврейский Новый Год: как хасиды празднуют в Умани
Еврейский Новый Год: как хасиды празднуют в Умани
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Видео
Все видео
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 630
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 630
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6048
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 72
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
понедельник, 30 сентября 2019 18:14

Кабмин обещает помогать семьям, которые отдают за коммуналку больше 15% доходов

  Комментировать
Кабмин обещает помогать семьям, которые отдают за коммуналку больше 15% доходов
В программе правительства указано, что домохозяйство не должно платить за коммунальные услуги более 15% от своего дохода. ФОТО: vchasnoua.com

Украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов, Кабмин собирается выплачивать финансовую поддержку.

Об этом говорится в программе действий правительства. Ее текст опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства", — указано в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему количество получателей субсидий не уменьшится

В правительстве также намерены снизить стоимость энергоресурсов. Сделать это планируют за счет введения на энергетических рынках конкуренции и стимулирования собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.

"Энергетические ресурсы — это рыночный товар. На рынке должно быть много покупателей и продавцов. Ни у кого не должно быть возможности диктовать свои цены. Топливно-энергетический сектор должен четко реагировать на мировые тенденции к снижению стоимости энергетических ресурсов", — обозначено в программе.

Также Кабмин планирует создать стратегический запас энергоресурсов, которого хватит минимум на 2 месяца.

"Мы диверсифицируем источники и маршруты поставок энергетических ресурсов. Повысим уровень защищенности энергетической инфраструктуры, в том числе от кибератак, повысим уровень физической защиты ", — говорится в документе.

Кабинет министров предложил уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен. Данные обнародовали в проекте бюджета на 2020 год.

rada.gov.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кабмин обещает помогать семьям, которые отдают за коммуналку больше 15% доходов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании

В Киеве собрался 300-тысячный митинг против международного договора

Украинские военные прорвали вражеское окружение

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 26011
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 23400
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 23285
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 23249
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 22656
Общество
Более 20 детей: перезахоронили жертв репрессий
Более 20 детей: перезахоронили жертв репрессий Просмотров: 153
Агрохолдинг МХП помогает воспитанникам детских домов и школ-интернатов в социализации, профориентации и последующем трудоустройстве
Агрохолдинг МХП помогает воспитанникам детских домов и школ-интернатов в социализации, профориентации и последующем трудоустройстве Просмотров: 45
Сообщили, с какими странами откроют безвиз
Сообщили, с какими странами откроют безвиз Просмотров: 450
"Гуляют, танцуют, взрывают петарды" - празднование Рош-га-Шана в разгаре
"Гуляют, танцуют, взрывают петарды" - празднование Рош-га-Шана в разгаре
18
 Просмотров: 13890
Воры изображали таксистов и грабили людей
Воры изображали таксистов и грабили людей Просмотров: 279
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
3
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
2
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 45542
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua