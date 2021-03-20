Кабмин договорился о поставках Covid-вакцин с шестью производителями

Шмыгаль сообщил о вакцинах от коронавируса, которыми будут делать прививки в Украине. Фото: rbc.ua

6 мировых производителей вакцин от коронавируса будут поставлять свои препараты в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild, пишет пресс служба правительства.

"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с шестью из них подписаны предварительные соглашения и три вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac", - заявил он.

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По его словам, в ближайшее время Украина ожидает поставки первой партии вакцин Pfizer-BioNTech с международной инициативы Covax.

Также Шмыгаль заявил, что российской вакцины на территории Украины не будет.

"Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине "Спутник V" по нескольким причинам. Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - объяснил премьер.

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от Covid-19 за счет бюджета столицы.