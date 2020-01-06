Кабмин будет помогать семьям, которые очутились в сложных жизненных обстоятельствах

Кабмин вводит антикризисную помощь для семей

Кабинет министров Украины вводит своевременную профессиональную помощь для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Для помощи таким семьям правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

"Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная на быстрый выход из кризисной ситуации... Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни ", - прокомментировал премьер.

Подчеркивается, что правительство меняет подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предотвращение попадания украинцев в такие ситуации. В частности, речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрении принципа "деньги ходят за человеком", а также о новом механизме социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции к программе по всем выплатам.

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В 2019 году правительство сумело сэкономить 10 млрд грн на субсидиях, льготах и социальных выплатах. 6,9 млрд грн из которых, это - "экономия по субвенции семьям с детьми, малообеспеченным семьям и т. п. в сумме 6,9 млрд грн связана с более низким уровнем рождаемости, чем учтено в бюджетных показателях, меньшим количеством семей, чей доход предоставляет им право на получение социальной помощи, низким пользованием программой "муниципальная няня", - рассказали в Минфине.