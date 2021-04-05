К красной зоне приблизились еще 2 области

МИНЗДРАВ ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и местной администрацией. Фото: pixabay.com

Харьковскую и Хмельницкую области в ближайшее время могут отнести к красной карантинной зоне.

Этим областям следует обратить внимание на показатели, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает "Украина 24".

"Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и местной администрацией. Я анализирую общедоступные цифры, смотрю по уровню госпитализаций, количеству коек с кислородом, количеству новых больных", - сказал он.

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29 марта в Черниговской области и в Хмельницком усилили карантинные ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Там ввели ограничения красной зоны.