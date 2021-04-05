К красной зоне приблизились еще 2 области

 
Ексклюзивы
1/5
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 1837
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1152
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1566
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 567
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 630
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1206
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 666
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Фото
Все фото
3
24
6
10
5
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
В Колочаве цветет Долина шафранов: показали фото
В Колочаве цветет Долина шафранов: показали фото
Видео
Все видео
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
У украинской границы заметили российские вертолеты
У украинской границы заметили российские вертолеты
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1566
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 225
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1188
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1044
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 720
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 14:32

К красной зоне приблизились еще 2 области

  Комментировать
К красной зоне приблизились еще 2 области
МИНЗДРАВ ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и местной администрацией. Фото: pixabay.com

Харьковскую и Хмельницкую области в ближайшее время могут отнести к красной карантинной зоне.

Этим областям следует обратить внимание на показатели, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает "Украина 24".

"Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и местной администрацией. Я анализирую общедоступные цифры, смотрю по уровню госпитализаций, количеству коек с кислородом, количеству новых больных", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жесткий карантин в столице: какие ограничения начали действовать с 5 апреля

29 марта в Черниговской области и в Хмельницком усилили карантинные ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Там ввели ограничения красной зоны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К красной зоне приблизились еще 2 области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Открыли самый дальний остров мира

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 22528
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 21591
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 13069
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10746
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 7704
Общество
Кривая доверия к Порошенко падала быстрее, чем при Ющенко. У Зеленского она летит вниз - политолог
Кривая доверия к Порошенко падала быстрее, чем при Ющенко. У Зеленского она летит вниз - политолог Просмотров: 18
Земельный скандал: крестьяне жалуются на поддельные договоры на паи
Земельный скандал: крестьяне жалуются на поддельные договоры на паи
5
 Просмотров: 54
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
3
 Просмотров: 342
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- как киевляне штурмовали метро
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- как киевляне штурмовали метро
 Просмотров: 414
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 1657
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
Зеленский резко летит в Катар
3
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
Голосов: 55832
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть