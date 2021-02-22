К кому вернутся силы и вдохновения - медицинский гороскоп на 22 февраля

Виникатимуть проблеми із підшлунковою залозою. Вчасно зверніться до лікаря. Фото: pixabay.com

22 февраля ограничьте потребление жирной пищи. Внимания требуют почки и печень. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"У мужчин могут возникнуть проблемы с потенцией, - говорит астролог. - Женщинам лучше отказаться от операций на репродуктивных органах. Могут возникать проблемы с поджелудочной железой. Вовремя обратитесь к врачу. Откажитесь от алкогольных напитков. Позаботьтесь об очистке организма. Силы и вдохновение вернутся к Львам, Девам и Козерогам. Используйте эту возможность, чтобы улучшить свои дела".

Овен

Остерегайтесь пищевых отравлений. Проверяйте срок реализации купленных продуктов. Откажитесь от употребления консервов.

Телец

Берегите от холода ноги и поясницу. Одевайтесь тепло. Трудно будут проходить критические дни у женщин.

Близнецы

Ускоряется процесс отложения солей в суставах. Начните утро с интенсивных упражнений. Больше пейте чистой воды в течение дня.

Рак

Не стоит сдавать анализы крови и мочи. Полученные результаты не соответствуют объективной картине.

Лев

Появление боли в горле будет свидетельствовать о начале развития воспалительного процесса. Приложите усилия для преодоления первых симптомов болезни.

Дева

Уменьшайте нагрузку на спину. Особенно если раньше были травмы позвоночника. Неприятности могут повториться. Бодрствуйте во время тренировок.

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Весы

Проводить любые операции не желательно. Обезболивающее будет действовать слабо. Может открыться сильное кровотечение, возникать осложнения.

Скорпион

Будет беспокоить проблемная кожа. Самостоятельно удалять угри и прыщи нельзя. Доверьтесь опытному косметологу.

Стрелец

Глаза будут быстро уставать от работы с мелкими текстами и деталями. Позаботьтесь о полноценном освещения рабочего помещения.

Козерог

Людям, пережившим инфаркт, не следует планировать напряженный график дня. Даже здоровым желательно поддержать работу сердца и меньше волноваться.

Водолей

Не берите на себя дополнительной работы. Быстро будет наступать усталость. Может беспокоить головная боль.

Рыбы

Не следует пытаться втиснуться в переполненный транспорт. Это может закончиться травмами.

22 февраля может произойти крупная ссора с родственниками или соседями. Старайтесь избежать серьезной вражды.