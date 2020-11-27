К февралю коронавирусом переболеет 10 млн украинцев - Геращенко

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 15331.

До февраля 2021 года на коронавирус может переболеть 10 млн украинцев.

"Сейчас есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то к февралю у нас переболеет 10 млн человек", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире 24 канала.

По мнению Геращенко, на следующем заседании Кабмина вопрос "радикального локдауна" снова вынесут для принятия решения.

"Карантин с пакетом компенсаций для малого и среднего бизнеса, для наемных работников. Но в тех случаях, когда бизнес будет ограничен в своей деятельности", - пояснил он.

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25 ноября в Кабмине допустили введения тотального карантина на новогодние праздники. 11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.