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понедельник, 16 августа 2021 16:12

Изжога и бессонница - астролог сделала медицинский прогноз на 16 августа

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Изжога и бессонница - астролог сделала медицинский прогноз на 16 августа
Меньше ешьте в течение дня. Меняется кислотность желудочного сока. Фото: pixabay.com

16 августа будет беспокоить бессонница. Прогуляйтесь перед сном. Не работайте допоздна. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вместо просмотра последних новостей послушайте приятную музыку, - говорит астролог. - Увлажняйте воздух в рабочем помещении. Это поможет преодолеть сухой кашель. Слизистая глаза будет слишком чувствительной. Не следует подбирать контактные линзы. Избегайте попадания в глаза химических веществ. Стимулируйте выведение из организма токсинов и шлаков. Промывайте почки. Меньше ешьте в течение дня. Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Следуйте советам врача. Самолечение может усугубить ситуацию".

Овен

Посещайте бассейн и баню в резиновой обуви. Берите с собой в гости собственные тапочки. Остерегайтесь заражения грибковой инфекцией.

Телец

Остерегайтесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборами.

Близнецы

Хорошее время для начала нового курса лечения. Обратитесь к советам народной медицины. Следуйте инструкциям врача.

Рак

Желательно провести разгрузочный день. Полезным будет голодания. Не допускайте обезвоживания организма.

Лев

Займитесь лечением мозолей и наростов на ногах. Операции по их удалению пройдут успешно. Сделайте педикюр.

Дева

Пейте теплые напитки. Берегите горло от переохлаждения. Будет беспокоить насморк. Не сидите под кондиционером.

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Весы

Может беспокоить явления дисбактериоза. Еда хуже будет перевариваться. Учтите это при приготовлении блюд.

Скорпион

Исключите из дневного рациона блюда, раздражающие слизистую кишечника. Обостряются язвенные процессы в желудке.

Стрелец

Начните утро с дыхательной гимнастики. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Следите за своей осанкой. Расправляйте плечи.

Козерог

Избегайте развития мастопатии. Возможно появление симптомов простатита. Вовремя начните лечение воспалительных процессов.

Водолей

Не стоит экспериментировать с новой косметикой. Особенно перед выходом на свидание. Возможно появление аллергических реакций.

Рыбы

Из-за переутомления возможен разлад в гормональной системе. Обостряются эндокринные заболевания. Не лишайте себя полноценного сна.

Астролог сделала прогноз на 16-22 августа и рассказала, почему эта неделя такая особенная.

Автор: Gazeta.ua
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